Maroc: Philippe Liénard - Le soutien croissant de la communauté internationale à la marocanité du Sahara renforcé grâce aux choix diplomatiques de SM le Roi

31 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Le Maroc, grâce à la vision et aux choix diplomatiques de SM le Roi Mohammed VI, a su consolider le soutien croissant de la communauté internationale à la marocanité du Sahara, a souligné, mardi à Tanger, le juriste belge, Philippe Liénard.

S'exprimant lors d'une conférence, organisée par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, sous le thème "Sahara: terre du Maroc", il a affirmé que, grâce aux choix diplomatiques de SM le Roi, le Maroc a pu, avec vigueur et sagesse, amener la communauté internationale et de grandes puissances à soutenir son initiative d'autonomie présentée en 2007.

M. Liénard, également avocat et juge suppléant honoraire, a relevé que le Maroc a aussi déployé plusieurs actions pour favoriser le développement socio-économique et améliorer les conditions de vie des populations dans ses provinces du sud.

Rappelant l'histoire pluriséculaire du Maroc, il a souligné que la question du Sahara marocain s'inscrit dans cette logique historique de l'unité légitime, reconnue notamment par les faits historiques et la diplomatie contemporaine.

M. Liénard a, en outre, salué le développement soutenu que connaît le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi, ainsi que les divers chantiers lancés par le Souverain qui vont profiter pleinement à l'ensemble du pays.

"Sous divers aspects, le Maroc est un Etat dont l'exemplarité est citée dans le monde entier pour ses progrès et sa résilience", a-t-il enchainé, soulignant que le Royaume "s'est attaché, depuis plusieurs années, et de façon accélérée, à développer son Sahara".

Il a, d'autre part, précisé que le Royaume s'érige désormais en tant que grande puissance d'Afrique et du monde arabe et en tant que partenaire de premier ordre de l'Occident dans plusieurs domaines.

