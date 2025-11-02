Maroc: Un derby à mourir d'ennui

Le derby casablancais entre le Wydad (WAC) et le Raja (RCA) s'est soldé sur un score de parité (0-0), mercredi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en mise à jour de la 5è journée de la Botola Pro D1 de football.

Dans un stade archi-comble, les deux rivaux éternels, au coude-à-coude au classement de la Botola Pro D1, ont livré une prestation peu reluisante, mais qui a tenu toutes ses promesses en termes d'engouement et de présence massive du public.

Dès le coup d'envoi de cette rencontre, le Raja a pris d'assaut la ligne défensive du WAC dans le dessein d'ouvrir la marque, tandis que les Wydadis optaient pour les contre-attaques afin de faire le break.

Au fil des minutes, les hommes de Mohammed Amine Benhachem ont réussi à imposer leur mainmise sur le milieu de terrain, à la faveur de leur discipline tactique et leur envie de trouver la brèche dans la défense des Verts, mais sans parvenir à tromper le gardien Mehdi Lahrar.

Lors du second acte, les Rouge et blanc ont appuyé sur l'accélérateur afin d'inscrire le but de la victoire, mais leurs offensives n'ont pas porté leurs fruits.

Ce nul arrange surtout les affaires du Raja, qui est désormais co-leader du classement général à côté du Maghreb Fès (12 pts), tandis que le WAC est dauphin (11 pts) avec l'AS FAR, qui a largement battu, plus tôt à Kénitra, le Hassania Agadir (3-0).

Les buts des locaux ont été inscrits par Mohamed Rabie Hrimat, auteur d'un doublé (11e, sur pénalty et 33e) et Anass Bach (89e).

Suite à cette défaite, le Hassania Agadir reste 14ème avec 4 unités.

La 5è journée devait être clôturée jeudi avec le match prévu à Kénitra entre le FUS Rabat et l'Olympic Safi.