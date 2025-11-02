Afrique du Nord: Le Maroc et l'Andalousie renforcent leur coopération dans le domaine aérospatial

31 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Une dizaine d'entreprises et d'institutions andalouses des provinces de Séville et de Cadix ont participé à une mission commerciale à Casablanca, en vue de renforcer la coopération industrielle et explorer de nouvelles opportunités dans le secteur aérospatial.

Cette mission, organisée par Andalucía TRADE et le cluster Andalucía Aerospace en collaboration avec le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), vise à consolider les liens économiques entre l'Andalousie, pôle consolidé du sud de l'Europe, et le Maroc, marché émergent de premier plan dans le bassin méditerranéen, indique l'agence andalouse TRADE dans un communiqué.

Durant leur séjour, les participants ont tenu plusieurs rencontres B2B, visité des centres de production et de formation et échangé avec de grands groupes internationaux tels que Collins Aerospace et Aciturri, autour des perspectives d'investissement et des opportunités offertes par la chaîne d'approvisionnement mondiale, rapporte la MAP.

Selon l'agence commerciale andalouse et la communauté andalouse, le Maroc s'est imposé comme un pôle stratégique de l'industrie aérospatiale mondiale, abritant plus de 150 entreprises et générant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2,5 milliards d'euros.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Maroc, devenu un partenaire stratégique d'Airbus et de Boeing, concentre à Casablanca (Midparc) son principal hub aérospatial, où opèrent Safran, Spirit AeroSystems, Collins Aerospace, Daher Hextar et Airbus Group. Le pays offre des atouts compétitifs de taille, notamment la proximité avec l'Europe, des coûts de production maîtrisés et des incitations fiscales attractives.

Cette mission s'inscrit dans la stratégie d'internationalisation du secteur aérospatial andalou, impulsée par Andalucía TRADE et Andalucía Aerospace, rappelle le communiqué.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.