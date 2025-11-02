Afrique: La Chine et 14 pays africains s'engagent à renforcer leur coopération judiciaire

31 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Les ministères publics chinois et de 14 pays africains, dont le Maroc, ont convenu, mercredi à Guangzhou (sud de la Chine), d'intensifier leur coopération judiciaire et de contribuer à une modernisation fondée sur la justice et le développement mutuellement bénéfique.

Dans un document adopté à l'issue des travaux du Forum de coopération sino-africaine des parquets généraux, les chefs de délégation ont notamment plaidé pour le renforcement des échanges et de l'apprentissage mutuel, la recherche d'un consensus élargi et l'approfondissement de la coopération pratique entre ministères publics, afin d'apporter une contribution tangible au processus conjoint de modernisation sino-africaine.

Ils ont également convenu de renforcer la lutte contre la criminalité transnationale par le biais de la consultation sur les affaires, de la collecte de preuves et de l'entraide judiciaire, dans le respect du droit international et des législations nationales.

Les participants ont, en outre, proposé la mise en place d'un mécanisme de liaison permanent pour assurer une communication et une coordination continues entre parquets, ainsi que le renforcement des formations et des échanges de magistrats à travers des séminaires, des visites croisées et des programmes conjoints, notamment dans le contexte de la transformation numérique.

Placée sous le thème "Le rôle du ministère public dans la modernisation du système judiciaire en Chine et en Afrique", cette rencontre organisée par le Parquet populaire suprême de Chine s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du Sommet de Beijing 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

La délégation marocaine ayant participé à ce conclave comprenait Jamila Sedqi, avocat général près la Cour de cassation et conseillère du président du ministère public, et Mustapha El Yartaoui, procureur général près la Cour d'appel d'Oujda.

