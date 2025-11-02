Angola: Le Budget de l'État pour 2026 prévoit la recapitalisation des entreprises publiques à hauteur de 313 milliards de kwanzas

Luanda — Le projet de Budget général de l'État pour 2026, présenté à l'Assemblée nationale vendredi (31 octobre), prévoit d'allouer 313 milliards de kwanzas à la capitalisation des entreprises publiques, a annoncé la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa.

Lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation publique du Budget général de l'État /2026, la ministre a précisé que « la répartition de cette somme n'est pas encore définie », mais a indiqué que la Banque de développement d'Angola (BDA) devrait en recevoir une partie.

La ministre estime que le renforcement des fonds propres de la BDA permettra à cette dernière d'accroître sa capacité à encourager les projets de diversification de l'économie angolaise.

Le Budget général de l'État/2026 envisage la recapitalisation des entreprises publiques. Dans le chapitre consacré à la réforme du secteur public, la ministre des Finances a assuré que le processus de privatisation « ne concernera pas toutes les entreprises sous contrôle étatique », la rentabilité de ces entreprises étant un critère déterminant.

« Nous en vendrons certaines et en conserverons d'autres. Les entreprises qui resteront sous contrôle étatique devront garantir une rentabilité suffisante pour réduire le risque qu'elles deviennent des passifs éventuels pour l'État », a-t-elle déclaré.

En termes de recettes, les perspectives pour 2026 annoncent un changement significatif : pour la première fois dans l'histoire financière du pays, les revenus hors secteur pétrolier constitueront la principale source de revenus.

Les prévisions du gouvernement, incluses dans le projet de budget de l'État pour 2026, indiquent des recettes hors secteur pétrolier de 7 430 milliards de kwanzas, un montant proche des 7 500 milliards de kwanzas attendus du pétrole.

« C'est un scénario intéressant. Il semble identique, mais il ne l'est pas. Même un résultat à égalité serait une grande réussite. Cette perspective recèle des gains d'efficacité, notamment en rapprochant les contribuables. L'initiative d'annulation des intérêts contribuera également à attirer davantage de contribuables vers l'Administration générale des impôts », a estimé la ministre.

Concernant les recettes de financement liées aux gains obtenus grâce aux opérations financières, tels que les intérêts d'emprunts, les revenus de placements financiers et les profits de la vente d'actifs, le projet de Budget de l'État prévoit 15 040 milliards de kwanzas, dont 7 110 milliards pour les opérations intérieures et 7 930 milliards de kwanzas pour les opérations extérieures.

Le fardeau de la dette devrait atteindre 46 % du budget total de 2026, un pourcentage qui, selon la ministre des Finances, exige une plus grande rigueur dans les dépenses.

Le projet de loi relatif au Budget général de l'État pour 2026 constitue le principal instrument de la programmation financière de l'État ; il définit le montant des recettes à percevoir et les limites des dépenses à effectuer au cours du prochain exercice.

Établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars, le projet de Budget de l'État pour 2026 fixe les recettes et les dépenses publiques à 33 000 milliards de kwanzas.

Le Budget de l'État pour 2025, actuellement en cours d'élaboration, a été approuvé pour un montant total de 26,4 billions de kwanzas, sur la base d'un prix du pétrole de 70 dollars le baril.