Angola: Le ministère des Sports clarifie la situation concernant Cidadela et le match amical contre l'Argentine

Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a clarifié vendredi soir à Luanda que le complexe sportif de Cidadela est bien la propriété de la société Sonangol et que le match amical contre l'Argentine, prévu le 14 novembre à 17h00 au stade 11 de Novembro, sera rehaussé par la participation de la star Lionel Messi.

Lors d'une importante interview diffusée sur les chaînes de télévision ZAP et DSTV, le ministre angolais a affirmé que l'accord relatif à la réhabilitation et à l'exploitation du complexe Cidadela entre son ministère et la compagnie nationale des carburants d'Angola (Sonangol) est toujours en vigueur.

Ces derniers jours, certains médias numériques ont publié des articles suggérant que Sonangol aurait pu abandonner la réhabilitation de la Cidadela en raison d'un manque de transparence dans le processus, notamment concernant un bail de 30 ans avec Petro de Luanda.

Rui Falcão a nié toute modification de l'accord suite à la demande du ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD) de réinstaller les fédérations existantes dans le complexe, ajoutant que cette dernière tâche relève de la seule responsabilité de l'instance dirigeante du sport national.

Il a mentionné que des travaux sont en cours avec les institutions concernées pour reloger les fédérations actuellement installées dans le complexe, et que dès que la question sera réglée, Sonangol sera pleinement légitime pour démarrer ses activités, y compris l'externalisation de services, comme la gestion confiée à Petro de Luanda.

Depuis l'aube de l'indépendance nationale en 1975, la Cidadela, le principal théâtre du football angolais, s'est transformé en un « géant endormi », son image marquée par des fissures.

Inauguré en juin 1972, le stade, situé dans le quartier de Rangel à Luanda, présente un aspect intérieur et extérieur délabré, conséquence d'un manque d'entretien régulier d'un projet jamais achevé.

À l'intérieur, on trouve la quasi-totalité des institutions et fédérations sportives, notamment le Comité paralympique angolais (CPA), les fédérations de handball, de basketball, de lutte, de tennis de table, de tennis sur gazon, de volleyball et d'athlétisme, ainsi que le Centre national de médecine du sport, entre autres.

Le Comité olympique angolais, qui est toujours en activité sur le site, a déjà son siège social presque achevé.

Match amical entre l'Angola et l'Argentine

Le match amical entre les équipes nationales d'Angola et d'Argentine, prévu le 14 novembre au stade 11 de Novembro de Luanda, a été mis en avant lors de l'interview du ministre Rui Falcão.

À cette occasion, il a clarifié des points tels que les coûts liés à l'événement et la présence de la star Lionel Messi dans la délégation des champions du monde.

Le responsable a réaffirmé que le match contre l'Argentine n'était pas prévu initialement, mais qu'il avait finalement été choisi car il s'avérait moins coûteux, l'idée étant d'organiser un tournoi à quatre équipes avec une équipe européenne et deux équipes africaines.

« Naturellement, certains hommes d'affaires apporteront leur contribution. L'essentiel est que nous nous sommes engagés à faire venir l'équipe nationale d'Argentine en prenant en charge son séjour en Angola. Voilà ce qui a été négocié. Il est faux de dire que nous allons verser 8 à 10 millions de dollars à l'Argentine », a-t-il précisé.

Selon le responsable, l'Angola a profité du fait que l'Argentine, dans le cadre de son projet d'expansion, dispose d'un programme pour l'Afrique. C'est dans ce contexte qu'a été conclu l'accord pour organiser le match amical, en marge des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, fêté le 11.

Il a été garanti, sur la base des accords conclus avec la Fédération argentine de football, que Lionel Messi ferait bien partie de l'Albiceleste, pour un match dont la retransmission télévisée serait gratuite et les billets vendus au même prix que ceux du championnat national, la Girabola.

Réhabilitation du stade du 11 de Novembro

Par ailleurs, le ministre a déclaré que les informations selon lesquelles la réhabilitation du stade du 11 novembre serait liée au match contre l'Argentine sont fausses.

Il a ajouté que les travaux se déroulent en trois phases, conformément à un programme de protection de l'infrastructure, dont l'entretien n'a jamais été régulier depuis son inauguration pour accueillir le Championnat d'Afrique des Nations « CAN 2010 ».

Rui Falcão a également souligné que ce match s'inscrit dans un plan plus vaste du gouvernement angolais, visant à positionner l'Angola comme un acteur sportif majeur en Afrique australe.

À cette fin, il a indiqué que des projets de réhabilitation et de construction d'infrastructures sportives sont en cours afin de permettre au pays d'accueillir des événements internationaux majeurs dans les années à venir.

Les travaux de réhabilitation du stade sont évalué à 13 millions de dollars (1 dollar = 917 kwanzas).