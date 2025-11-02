Angola: Le Président de la République nomme de nouveaux vice-gouverneurs pour Benguela et Cabinda

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé ce samedi Américo Odeias Tchissassa au poste de vice-gouverneur de la province de Benguela chargé des Services techniques et des Infrastructures, et Francisco João Gomes Tchimbavo au poste de vice-gouverneur de Cabinda chargé du Secteur économique.

Selon le service de presse de la Présidence de la République, le Chef de l'État a par ailleurs démis Adilson Dellany Martins Gonçalves de ses fonctions de vice-gouverneur de Benguela chargé des Services techniques et des Infrastructures, et Macário Romão Lembe de ses fonctions de vice-gouverneur de Cabinda chargé du Secteur économique.

Ces changements visent à dynamiser l'administration locale et à garantir une action plus efficace des gouvernements provinciaux en faveur du développement régional. ART/LUZ