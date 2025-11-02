Angola: Budget de l'État/2026 - Augmentation de salaire de 10 % proposée pour la Fonction publique

Luanda — Les fonctionnaires angolais pourraient bénéficier d'une augmentation de salaire d'environ 10 % en 2026, une mesure prévue dans le projet de Budget général de l'État pour le prochain exercice économique.

Selon la ministre des Finances, le projet de Budget général de l'État, présenté à l'Assemblée nationale vendredi 31 octobre, vise à valoriser les fonctionnaires et à adapter leurs salaires au contexte économique actuel.

Lors d'une conférence de presse, servant de présentation publique du projet de Budget général de l'État, Vera Daves de Sousa a souligné que les priorités de ce budget incluent également le rétablissement du pouvoir d'achat des ménages et la restauration des liquidités des entreprises afin qu'elles puissent poursuivre leurs activités et créer des emplois, jouant ainsi un rôle fondamental pour aider l'État à réduire le chômage et l'insécurité alimentaire dans le pays.

La ministre a également mentionné la promotion des fonctionnaires sous régime spécial, par le biais de l'avancement de carrière, comme une autre priorité de l'Exécutif pour l'année à venir.

« Par le passé, la progression de carrière a été appliquée aux travailleurs relevant du régime général, mais les employés relevant du régime spécial en sont privés depuis un certain temps, notamment ceux qui approchent de la retraite », a-t-elle reconnu.

La ministre des Finances a également annoncé l'extension de l'exonération de l'impôt sur le revenu du travail (IRT) aux salariés percevant un salaire jusqu'à 150 000 kwanzas, contre 100 000 kwanzas actuellement.

Le projet de loi du Budget général de l'État pour 2026 constitue le principal instrument de la programmation financière de l'État. Il définit le montant des recettes à percevoir et les limites des dépenses autorisées pour le prochain exercice économique.

Établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production de 1 050 000 barils par jour, le projet de budget de l'État pour 2026 prévoit des recettes et des dépenses publiques d'un montant de 33 000 milliards de kwanzas.

Le Budget de l'État pour 2025 avait été approuvé pour un montant total de 26 400 milliards de kwanzas, sur la base d'un prix du baril de pétrole de 70 dollars. QCB/LUZ