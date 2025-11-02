Angola: L'achèvement de l'interconnexion du réseau électrique national Centre et Sud de l'Angola prévu ce mois-ci

Huambo — Le projet d'interconnexion du Réseau national de transport d'électricité (RNT) entre les provinces des régions Centre et Sud de l'Angola, à partir de Huambo et Huíla, devrait être achevé d'ici le 11 novembre prochain, a annoncé le président du Conseil d'administration du RNT, Rui Gourgel.

Le responsable a communiqué cette information à la presse à l'issue d'une audience qui lui a été accordée vendredi par le vice-gouverneur de Huambo chargé des affaires politiques, sociales et économiques, Angelino Elavoco.

« Ce projet est en voie d'achèvement et nous pensons que, d'ici le 11 novembre, nous pourrons inaugurer cette interconnexion entre la région Centre et la région Sud, à partir des provinces de Huambo et Huíla », a-t-il indiqué.

Rui Gourgel a ajouté que ce projet permettra également de connecter la province de Namibe, en plus des autres actions en cours qui permettront également de connecter la province de Cubango et celles de l'est du pays.

Selon la source, l'objectif de l'entreprise est d'interconnecter les 18 anciennes provinces du pays au sein d'un réseau national d'ici 2027, tandis que les trois nouvelles provinces, créées dans le cadre de la nouvelle division politico-administrative, seront raccordées en 2030, Icolo e Bengo étant déjà interconnectée.

Il a ajouté que l'extension du réseau sera renforcée pour les chefs-lieux provinciaux, afin de permettre le passage à la deuxième phase des projets de l'entreprise : l'électrification des municipalités.

Selon Rui Gourgel, l'Angola possède encore un potentiel électrique inexploité et pourrait devenir l'un des points d'approvisionnement énergétique en Afrique australe et centrale pour les autres pays du continent.

Concernant le vandalisme des équipements de RNT, Rui Gourgel a indiqué que l'entreprise travaillait en collaboration avec les forces de défense et de sécurité et que le taux de vandalisme avait considérablement diminué, alors que les pertes étaient estimées à six millions de dollars américains.

Pour sa part, le vice-gouverneur chargé des affaires politiques, sociales et économiques de la province de Huambo, Angelino Elavoco, a déclaré que la réunion avait permis d'examiner les projets d'électrification des municipalités de cette région du Centre du pays, notamment celles situées dans le corridor de Lobito, telles que Chinjenje, Longonjo et Ucuma, dont les travaux sont en cours.

Il a également indiqué que, dans la province de Huambo, outre ces municipalités du corridor de Lobito, des travaux étaient en cours pour étendre la ligne de transport du réseau national d'électricité à Alto Hama, Londuimbali et Mungo, afin d'interconnecter tous les chefs-lieux municipaux.

Il a également déclaré que, dans le cadre du Plan d'intervention intégré pour les municipalités (PIIM) et des mesures d'urgence en cours à Huambo, l'électrification est étendue aux quartiers, en plus d'autres travaux d'éclairage public, pour le bien-être de la population.

Dans cette province, les municipalités de Bailundo, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Ecunha et Huambo sont connectées au réseau national, tandis qu'Alto-Hama, Bimbe, Chilata, Chinjenje, Cuima, Galanga, Londuimbali, Longonjo, Mungo, Sambo et Ucuma ne le sont pas.