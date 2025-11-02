Angola: Plus d'un million de mines antipersonnel détruites en Angola

Saurimo — Un million trois cent treize mille sept cent vingt mines antipersonnel ont été détruites en Angola ces dix dernières années, a révélé vendredi à Saurimo (Lunda-Sul) la directrice générale adjointe chargée du secteur technique de l'Agence nationale de déminage (ANAM), Isabel Massela.

La responsable s'exprimait à l'occasion de la clôture d'une formation sur le déminage mécanique, l'assurance qualité et le contrôle des opérations, soulignant que ce processus avait également permis la destruction de 68 364 mines antichars et de 6 364 266 engins explosifs.

Isabel Massela a expliqué que les zones déminées ont permis à l'Exécutif de construire des routes, des ponts, des lignes électriques, des ports, des aéroports et d'étendre les terres cultivables.

Ces actions ont également permis la construction d'écoles, d'hôpitaux, de lignes ferroviaires et de barrages, notamment le corridor de Lobito avec la ligne de chemin de fer de Benguela, contribuant ainsi à la croissance économique et au développement du pays.

Pour sa part, le délégué provincial des anciens combattants et vétérans de la Patrie, António Upite, a réaffirmé que le déminage a permis aux agriculteurs d'accroître leurs surfaces cultivées, de créer des espaces de loisirs pour les enfants et de bâtir des infrastructures décentes pour le développement des familles.

Il a déclaré que le gouvernement de la province de Lunda-Sul réaffirme son engagement à continuer de soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la sécurité humaine, à garantir le développement local et la reconstruction nationale.

António Upite a exhorté les techniciens des entreprises de déminage à mettre en pratique les connaissances acquises et à les appliquer dans leur travail quotidien.

Pendant onze jours, les participants ont abordé des sujets liés au défrichement, au déminage mécanique, à la gestion et au contrôle de la qualité, aux victimes d'accidents miniers, aux ressources humaines et à la formation, ainsi qu'à la gestion des risques et à l'assistance aux victimes.