Angola: Emirates commence ses opérations à l'aéroport Dr. António Agostinho Neto

Luanda — L'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), situé dans la province d'Icolo e Bengo (Angola), va accueiller le 1er novembre le premier vol d'une compagnie aérienne étrangère opérant en Angola, à savoir Emirates, la principale compagnie aérienne des Émirats arabes unis (EAU).

Cet événement marquant survient exactement 12 jours après la cessation des opérations de la compagnie aérienne angolaise TAAG à l'aéroport international 4 de Fevereiro de Luanda et l'inauguration de l'AIAAN avec son premier vol international le 19 octobre.

Dans un communiqué consulté par ANGOP vendredi, l'exploitant temporaire de l'AIAAN considère l'arrivée d'Emirates sur le nouvel aéroport comme un moment historique pour le secteur aéroportuaire angolais.

Il précise qu'Emirates, qui dessert l'Angola depuis 16 ans, marque ainsi le début de ses opérations internationales régulières à AlAAN, dans le cadre du processus progressif de transfert des vols passagers de l'aéroport 4 de Fevereiro vers le nouvel aéroport.

Il souligne également que l'accueil de la société de Dubaï symbolise la confiance des transporteurs internationaux dans les conditions techniques, opérationnelles et de sécurité offertes par le nouvel aéroport, équipé d'une technologie de pointe et conçu pour offrir une expérience de voyage moderne et efficace.

Le document indique également que l'arrivée d'Emirates à l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) constitue une étape majeure pour l'Angola et son aviation civile, concrétisant un projet stratégique qui positionne le nouvel aéroport comme une plateforme régionale de référence et renforce les liens de l'Angola avec le reste du monde.

L'AIAAN, capable d'accueillir les principales compagnies aériennes internationales, réaffirme ainsi son engagement à garantir des opérations sûres et durables, conformes aux normes internationales, contribuant au développement du secteur aérien et à la croissance de l'économie angolaise.

Le gouvernement prévoit d'achever le transfert des opérations aériennes de l'aéroport 4 de Fevereiro vers l'AIAAN d'ici la fin de l'année.

Outre TAAG et Emirates, les compagnies aériennes Ethiopian Airlines, Air Morocco, AirLink, TAP Air Portugal, Air France, Fly Emirates, Qatar Airways et Lufthansa (Allemagne) sont présentes en Angola.