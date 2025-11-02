Angola: Manuel Homem prend la présidence du Forum des ministres de l'Intérieur de la CPLP

Luanda — Le ministre de l'Intérieur de l'Angola, Manuel Homem, a pris ses fonctions, vendredi 31 octobre, à la présidence du Forum des ministres de l'Intérieur et de l'Administration intérieure de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), pour un mandat de deux ans, succédant à son homologue capverdien.

Lors de la séance de clôture de la VIe réunion ministérielle du Forum, qui s'est tenue à Luanda, le ministre angolais s'est félicité des résultats obtenus et a salué l'engagement des commissions techniques et des conseils spécialisés, notamment des chefs de police, des directeurs des migrations et des commandants de la protection civile et des sapeurs-pompiers, dont les actions ont contribué de manière décisive au succès de la réunion.

« Nous avons travaillé avec dévouement et efficacité. J'espère que tout ce qui a été envisagé lors de cette réunion se concrétisera, pour le bénéfice de nos peuples et de nos gouvernements », a déclaré le ministre Manuel Homem.

Par ailleurs, il a appelé au renforcement continu de la coopération entre les États membres et à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans les pays de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Lors de la réunion, les participants ont approuvé plusieurs mesures structurelles, notamment la création d'un Réseau d'agents de sécurité à bord, destiné à renforcer la sécurité de l'aviation civile dans les pays membres, et la mise en place d'un Observatoire du suivi des programmes de prévention de la criminalité et de police de proximité.

La création d'un Réseau de points focaux pour le contrôle des armes et des explosifs a également été approuvée. Ce réseau vise à lutter contre le trafic illicite d'armes légères et de petit calibre. De même, un programme de formation environnementale a été mis en place afin de renforcer les capacités des forces et services chargés de la protection des zones sensibles et de la préservation de l'environnement.

Par ailleurs, la création d'un Conseil des chefs des services d'enquête criminelle a été décidée. Ce conseil sera intégré à la structure permanente du Forum des ministres de l'Intérieur et de l'Administration intérieure du CPLP.

Parmi les autres résolutions, la promotion de l'égalité des sexes est particulièrement importante, avec l'instauration de quotas pour la participation des femmes aux formations spécialisées et aux procédures de promotion au sein des forces de police et des services des pays membres.

Quant à la mobilité et la gestion des crises, les ministres se sont engagés à célébrer les mémorandums d'entente et les accords bilatéraux et multilatéraux relatifs à la circulation des personnes et à la sécurité des frontières, ainsi qu'à créer un mécanisme d'intervention coordonné pour les situations d'urgence et les catastrophes naturelles, afin de garantir des réponses rapides et efficaces dans l'ensemble du monde lusophone.

La prochaine réunion ministérielle du Forum CPLP se tiendra en Guinée-Bissau, à une date qui sera fixée par voie diplomatique.