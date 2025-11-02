Angola: L'exécutif angolais dévoile sa stratégie pour accélérer la sortie de l'Angola de la liste grise du GAFI

Luanda — La transformation de l'actuel Institut national du logement (INH) en une Agence de régulation du marché immobilier en 2026 figure parmi les stratégies de l'exécutif angolais visant à accélérer le processus de sortie de l'Angola de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).

Cette annonce a été faite vendredi 31 octobre par la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, lors de la conférence de presse consacrée à la présentation publique du projet de Budget général de l'État pour 2026, document actuellement examiné par l'Assemblée nationale.

À cette occasion, la ministre des Finances a précisé que la transformation de l'INH s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'organisation du marché immobilier angolais, en vue de lutter contre le blanchiment d'argent dans ce secteur, une des recommandations du GAFI.

« Nous comprenons que le marché immobilier mérite toute notre attention, ce qui constitue d'ailleurs l'une des recommandations du GAFI, afin d'accélérer le processus de retrait de l'Angola de la liste grise de cette organisation internationale », a-t-elle souligné.

Selon Vera Daves de Sousa, la stratégie de transformation de l'INH en une agence de régulation, un processus bien avancé au sein du ministère compétent, contribuera à discipliner le marché et à atténuer le risque de blanchiment d'argent dans ce secteur.

L'Angola figure sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) depuis octobre 2024 en raison de carences persistantes dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, un problème que le gouvernement s'efforce de résoudre.

Les pays inscrits sur la liste grise présentent des carences stratégiques identifiées dans leur système de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Ces pays font l'objet d'une surveillance renforcée et s'engagent à remédier à ces défauts dans les délais convenus. Le GAFI précise que l'inscription sur cette liste « n'est pas une sanction », mais plutôt une ligne directrice pour l'amélioration.