Angola: Cyclisme - Bruno Araújo remporte la 2ème étape de la 'Volta a Angola-2025'

1 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Lubango — Le cycliste Bruno Araújo, de l'Interclube, a remporté vendredi à Lubango la deuxième étape de la IV édition de la Volta a Angola Pepino (le Tour d'Angola), en parcourant 115 kilomètres en trois heures, 32 minutes et 01 seconde.

Il s'agit du trajet allant de Caraculo ( dans la province de Namibe) à Fenda da Tundavala (Lubango-Huíla). L'épreuve a connu la participation de 146 cyclistes en provenance du Portugal, du Cap-Vert, du Mozambique, de São Tomé et Príncipe, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, du Sénégal, du Mali, du Zimbabwe, de la Namibie, du Nigeria et de la République démocratique du Congo, ainsi que des cyclistes angolais.

La deuxième et la troisième position ont été occupées par les cyclistes angolais Dário António et Igor Silva, avec des temps respectifs de 3 h 32 min 12 s et 3 h 42 min 51 s.

L'étape, partie à 10 h 00, a vu le vainqueur franchir la ligne d'arrivée à 14 h 12. Sur plus de 140 cyclistes au départ, seuls 113 ont terminé la course.

Se prononçant sur sa victoire, Bruno Araújo a déclaré que le parcours avait été difficile, notamment dans la Serra da Leba et sur la dernière partie, l'ascension de Tundavala. Bien qu'il connaisse déjà le tracé, un entraînement intensif lui a permis de s'imposer, comme il l'avait fait lors de la même étape de l'édition précédente.

Il a qualifié cette victoire de particulière, car elle coïncidait avec l'anniversaire de son défunt père, et a dédié cet exploit aux sponsors de l'équipe et du club, ajoutant qu'ils feraient tout leur possible pour remporter à nouveau le Tour d'Angola.

« Nous ne pouvons pas encore crier victoire, car il reste des étapes et tout peut arriver. Nous pouvons avoir des bons et des mauvais jours, il faut donc garder les pieds sur terre et rester concentrés sur notre objectif », a-t-il déclaré.

Selon une source de l'organisation, la 3e étape aura lieu ce samedi : un parcours difficile de 100 kilomètres à Huíla, avec des ascensions importantes.

La 4e édition du Tour d'Angola Pepino a débuté dans la province de Namibe le 30 octobre et se terminera le 9 novembre à Luanda. L'épreuve traversera sept provinces du pays : Huíla, Benguela, Cuanza Sul, Zaïre, Bengo, ainsi que les deux villes de départ et d'arrivée.

L'événement, qui comprend 10 parcours programmés, est organisé par la Fédération angolaise de cyclisme (FACI) et s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

