Angola: L'aéroport AIAAN reçoit le premier vol international d'une compagnie étrangère

Icolo e Bengo — L'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), situé dans la province angolaise d'Icolo e Bengo, a accueilli ce samedi son premier vol international d'une compagnie étrangère avec l'atterrissage d'un Boeing 777 d'Emirates avec 232 passagers à bord.

L'appareil, effectuant le vol EK 793, a atterri à l'AIAAN à 14h23 (13h23 GMT), en provenance de Dubaï. Un vol retour était prévu le même jour à 17h50 avec 206 passagers à bord.

L'arrivée de cet avion, de la principale compagnie aérienne des Émirats arabes unis (EAU), marque un tournant historique pour l'Angola.

Ce vol survient 12 jours après l'arrêt des opérations de la compagnie aérienne angolaise TAAG à l'aéroport international 4 de Fevereiro de Luanda et l'inauguration de l'aéroport international d'Angola-Ankara (AIAAN) avec son premier vol international le 19 octobre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Emirates, qui dessert l'Angola depuis 16 ans, marque ainsi le début de ses vols internationaux réguliers à l'AIAAN, dans le cadre du transfert progressif des vols passagers depuis l'aéroport 4 de Fevereiro.

Selon l'exploitant temporaire de l'AIAAN, l'accueil de la compagnie de Dubaï symbolise la confiance des transporteurs internationaux dans les conditions techniques, opérationnelles et de sécurité offertes par le nouvel aéroport, équipé d'une technologie de pointe et conçu pour offrir une expérience de voyage moderne et efficace.

L'arrivée du vol d'Emirates à l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) constitue une étape majeure pour l'Angola et son aviation civile, concrétisant un projet stratégique qui positionne le nouvel aéroport comme une plateforme régionale de référence et renforce les liens de l'Angola avec le reste du monde.

L'AIAAN, capable d'accueillir les principales compagnies aériennes internationales, réaffirme ainsi son engagement à garantir des opérations sûres et durables, conformes aux normes internationales, contribuant au développement du secteur aérien et à la croissance de l'économie angolaise.

Le gouvernement prévoit d'achever le transfert des opérations aériennes de l'aéroport 4 de Fevereiro vers l'AIAAN d'ici la fin de l'année.

Outre TAAG et Emirates, les compagnies aériennes Ethiopian Airlines, Air Morocco, AirLink, TAP Air Portugal, Air France, Fly Emirates, Qatar Airways et Lufthansa (Allemagne) sont présentes en Angola.