Cote d'Ivoire: Le PDCI-RDA de Tidjane Thiam annonce sa participation aux législatives du 27 décembre

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) annonce sa participation aux élections législatives prévues dans le pays le 27 décembre prochain. Absent de la présidentielle après l'invalidation de la candidature de son président Tidjane Thiam, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire fait ainsi son retour dans la compétition électorale. Dans une lettre publiée ce 31 octobre, Tidjane Thiam appelle ses militants à rester mobilisés pour remporter ce scrutin.

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) sera bel et bien présent aux prochaines élections législatives du 27 décembre. L'annonce est faite par son leader dans une lettre de six pages, depuis l'étranger. Tidjane Thiam y appelle les militants à se mobiliser pour « l'emporter partout où le PDCI présentera des candidats et soutenir partout ailleurs ceux de l'opposition ».

L'ancien patron du Crédit Suisse estime qu'une forte participation populaire sera le seul moyen d'échapper à ce qu'il qualifie de « piège d'un scrutin entaché de fraudes », selon ses mots. « Notre présence n'a de sens que si la participation est la plus élevée jamais constatée », poursuit-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le politologue Geoffroy-Julien Kouao : « L'élection des députés est pour le PDCI une bouée de sauvetage s'il ne veut pas disparaître de la scène politique ivoirienne ». Puis de conclure : « Le refus pour le PDCI de présenter un plan B lors de la présidentielle lui a été politiquement préjudiciable ».

Lors des dernières législatives, en 2021, le PDCI avait obtenu 65 sièges contre 163 pour le parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), également majoritaire aux municipales et régionales.

À lire aussi

Côte d'Ivoire: ouverture du dépôt des candidatures pour les législatives du 27 décembre