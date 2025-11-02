Bénin: Privé d'élection présidentielle, le parti Les démocrates est déserté par plusieurs députés

Les déboires s'enchaînent pour le principal parti d'opposition Les Démocrates. Privé de l'élection présidentielle d'avril prochain, le parti a enregistré ce 31 octobre la démission de six de ses députés. Ils quittent le groupe parlementaire Les Démocrates pour former un groupe de non-inscrits.

Les Démocrates, qui comptaient 28 élus sur les 109 que compte l'hémicycle avant l'épisode du parrainage présidentiel et cette démission, n'en alignent désormais plus que 22. Les députés sortants ont justifié leur décision en pointant du doigt la gestion du président du parti, l'ancien chef d'État Boni Yayi. Ils lui reprochent d'avoir instauré une « paranoïa destructrice » au sein de la formation politique.

Au Bénin, parmi les démissionnaires du parti Les Démocrates figure Michel Sodjinou, l'élu qui avait refusé de parrainer Renaud Agbodjo, candidat désigné du parti à la présidentielle. Il était absent, on ne l'a pas vu dans l'hémicycle ni à la conférence de presse explicative.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est le député Joël Godonou qui a détaillé devant les journalistes les motifs de ce départ collectif. « Le parti semble avoir atteint ses limites. Jour après jour, la ligne directrice de gouvernance du parti a décliné. La sérénité a déserté nos rangs et des camps irréconciliables se sont constitués avec l'aval du Président du parti ».

Il précise : « Nous avons pris cette décision en pleine conscience et en toute responsabilité », avant d'énoncer leurs priorités en tant que non-inscrits. « Nous voulons la restauration de la démocratie, le respect des libertés et l'instauration d'une justice sociale ».

Guy Mitokpè, secrétaire à la communication du parti, réagit vivement à cette annonce. « C'est regrettable. Nous prenons acte. Nos compatriotes n'ont pas besoin de ce spectacle qui frise un marché de débauchage. Cette défection ne modifie en rien notre agenda. Nous préparons nos listes pour les communales et les législatives ».

Quelques jours auparavant, Boni Yayi, président du parti, avait dénoncé une opération de débauchage et de déstabilisation visant sa formation politique. Des accusations que le porte-parole du gouvernement avait balayées d'un revers de main.

À écouter aussi

Bénin: «Le parti Les Démocrates n'a pas été à la hauteur et n'a pas pu remplir les conditions fixées par la loi»