Tunisie: Cinq ans de prison pour l'avocat Ahmed Souab à l'issue d'un procès expéditif

L'avocat et opposant Ahmed Souab, 68 ans, a été condamné hier à cinq ans de prison et trois ans de surveillance administrative par la Chambre criminelle spécialisée dans l'examen des affaires terroristes du tribunal de première instance de Tunis. Un procès expéditif qui n'aura même pas duré sept minutes, selon le comité de défense de l'avocat. Il était accusé de plusieurs chefs d'inculpation sous le coup de la loi antiterroriste pour ses déclarations jugées offensantes à l'égard du système judiciaire.

Décrit comme « surréaliste » par l'un des avocats, ce procès s'est soldé, ce vendredi 31 octobre en Tunisie, par un verdict dont on ne sait pas encore le détail des chefs d'inculpation, les avocats n'ayant pas reçu le texte du jugement. Ahmed Souab faisait face à une dizaine de chefs d'inculpation sur la base de la loi antiterroriste et au décret présidentiel 54 sur les fausses informations.

C'est un coup dur pour la famille de cet ancien magistrat très respecté au sein du barreau. Ses frères, sa soeur et son fils ont manifesté ce vendredi matin avec des militants de la société civile pour dénoncer un procès qui n'aurait jamais dû avoir lieu, selon Mongi Souab, le frère d'Ahmed Souab.

Il se dit consterné et frustré par le jugement, mais annonce aussi ne pas baisser les bras grâce à l'élan de solidarité dont bénéficie l'accusé au sein de toutes les tendances politiques, de la société civile et de nombreux étudiants en droit. Dans un communiqué publié à l'issue du verdict, le comité de défense d'Ahmed Souab a dénoncé un traitement de la justice « arbitraire et politique » selon leurs mots. Il devrait faire appel du jugement.

