Afrique de l'Ouest: Supervision de la sécurité aérienne - Le Sénégal renforce sa position

L'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) a achevé, le 31 octobre 2025, une Mission de validation coordonnée (ICVM) au Sénégal, consacrée au domaine des services de navigation aérienne (ANS). Cet audit a confirmé les progrès notables réalisés par l'Autorité nationale de l'Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) en matière de supervision de la sécurité.

En attendant le rapport définitif, le score obtenu s'élève à 94,34 %, contre 77 % en 2019, soit une avancée remarquable. Ce résultat porte le taux global de performance du système de supervision de la sécurité aérienne du pays de 85,26 % en 2024 à 88,35 % en 2025.

Lors de la cérémonie de clôture, le directeur général de l'ANACIM, Dr Diaga Basse, a salué l'engagement collectif des acteurs du secteur, notamment l'ASECNA, AIBD SA et l'Armée de l'air, ainsi que le soutien constant des plus hautes autorités de l'État. Il a rappelé que la dynamique s'est renforcée après la 42e Assemblée de l'OACI, avec l'adoption de plusieurs textes réglementaires par le Conseil des ministres du 9 octobre 2025. Ces textes portent notamment sur la création des Services de recherche et de sauvetage (SAR), la révision des redevances aéronautiques et la fixation des amendes et pénalités.

L'ANACIM entend poursuivre cette trajectoire d'excellence en appliquant les recommandations de l'OACI et en consolidant la coordination entre tous les acteurs du secteur pour maintenir le cap de la performance et de la sécurité de l'aviation civile sénégalaise.