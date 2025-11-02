Sénégal: Vatican - rencontre historique entre le Khalife de Bambilor et le Pape Leon

1 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Khalife général de Bambilor, Thierno Amadou Ba, a pris part, à la cérémonie commémorative inaugurale du 60e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate, organisée au Vatican, dans la salle Paul VI.

Cet événement majeur a réuni les principaux leaders religieux du monde, invités par le Saint-Siège pour célébrer six décennies de dialogue interreligieux, de respect mutuel et de fraternité humaine.

Parmi les quatre-vingt personnalités religieuses invitées à saluer le Pape Léon, le Khalife de Bambilor a eu un échange empreint de respect et de fraternité avec le souverain pontife.

À cette occasion, il lui a offert un présent symbolique, le Tengaadé, un chapeau peulh traditionnel, témoignage de la culture africaine et de l'attachement du Sénégal aux valeurs de paix et de coexistence harmonieuse.

Le Khalife prendra également part, aujourd'hui, à l'Audience Générale présidée par le Saint-Père, consacrée au dialogue interreligieux, une thématique au coeur de son engagement pour la paix, la tolérance et la cohésion entre les peuples et les croyances.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.