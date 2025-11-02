Sénégal: Vatican - rencontre historique entre le Khalife de Bambilor et le Pape Leon

Le Khalife général de Bambilor, Thierno Amadou Ba, a pris part, à la cérémonie commémorative inaugurale du 60e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate, organisée au Vatican, dans la salle Paul VI.

Cet événement majeur a réuni les principaux leaders religieux du monde, invités par le Saint-Siège pour célébrer six décennies de dialogue interreligieux, de respect mutuel et de fraternité humaine.

Parmi les quatre-vingt personnalités religieuses invitées à saluer le Pape Léon, le Khalife de Bambilor a eu un échange empreint de respect et de fraternité avec le souverain pontife.

À cette occasion, il lui a offert un présent symbolique, le Tengaadé, un chapeau peulh traditionnel, témoignage de la culture africaine et de l'attachement du Sénégal aux valeurs de paix et de coexistence harmonieuse.

Le Khalife prendra également part, aujourd'hui, à l'Audience Générale présidée par le Saint-Père, consacrée au dialogue interreligieux, une thématique au coeur de son engagement pour la paix, la tolérance et la cohésion entre les peuples et les croyances.