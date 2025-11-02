Sénégal: Dakar-Plateau - La LONASE dénonce les « déguerpissements arbitraires » de ses kiosques

La Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a vivement réagi à une lettre du maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, l'accusant de dégrader le cadre de vie et de manquer de responsabilité sociétale. Dans un communiqué, l'entreprise publique rejette ces accusations et rappelle que « toutes ses activités s'exercent dans le strict respect des lois et règlements en vigueur ».

La LONASE affirme que l'installation de ses kiosques obéit à une procédure administrative claire, incluant une autorisation municipale et le paiement des taxes d'occupation. Elle insiste sur le rôle économique et social de ces points de vente, générateurs d'emplois et de recettes pour les collectivités locales.

L'entreprise déplore toutefois « une attitude hostile » du maire depuis son arrivée à la tête de la commune, évoquant des « opérations de déguerpissement arbitraires » menées « sans sommation ni concertation ». Plusieurs kiosques auraient ainsi été démolis malgré leur régularité administrative.

Regrettant la tournure publique de cette affaire, la LONASE rappelle avoir saisi M. Ndoye dès juillet 2024 pour proposer une rencontre visant à trouver « des solutions durables ». Tout en dénonçant des « mesures brutales et insensées », la société réaffirme sa disponibilité au dialogue « dans l'intérêt de toutes les parties ».