Sénégal: Dakar-Plateau - La LONASE dénonce les « déguerpissements arbitraires » de ses kiosques

1 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a vivement réagi à une lettre du maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, l'accusant de dégrader le cadre de vie et de manquer de responsabilité sociétale. Dans un communiqué, l'entreprise publique rejette ces accusations et rappelle que « toutes ses activités s'exercent dans le strict respect des lois et règlements en vigueur ».

La LONASE affirme que l'installation de ses kiosques obéit à une procédure administrative claire, incluant une autorisation municipale et le paiement des taxes d'occupation. Elle insiste sur le rôle économique et social de ces points de vente, générateurs d'emplois et de recettes pour les collectivités locales.

L'entreprise déplore toutefois « une attitude hostile » du maire depuis son arrivée à la tête de la commune, évoquant des « opérations de déguerpissement arbitraires » menées « sans sommation ni concertation ». Plusieurs kiosques auraient ainsi été démolis malgré leur régularité administrative.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Regrettant la tournure publique de cette affaire, la LONASE rappelle avoir saisi M. Ndoye dès juillet 2024 pour proposer une rencontre visant à trouver « des solutions durables ». Tout en dénonçant des « mesures brutales et insensées », la société réaffirme sa disponibilité au dialogue « dans l'intérêt de toutes les parties ».

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.