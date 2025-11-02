Congo-Kinshasa: Deux cas de poliomyélite confirmés à Kabambare

Deux cas confirmés de poliomyélite sont notifié dans les zones de santé de Kabambare et de Samba (Maniema). Il s'agit de deux enfants de moins de cinq ans, tous zéro dose, ont annoncé des sources sanitaires vendredi 31 octobre.

"La zone de santé de Kabambare a notifié un cas de poliomyélite dérivé vaccinal et la zone de santé de Samba aussi. Et en ce qui concerne la zone de santé de Kabambare, c'est un enfant de 20 mois et celui de Samba à 2 ans et 8 mois. Mais tous deux sont des enfants zéro dose", a précisé à Radio Okapi le chef de division de la santé, Faustin Bekonda.

Il annonce déjà l'organisation d'une campagne de riposte du 13 au 15 novembre dans sept zones de santé voisines pour ainsi couper la chaîne de transmission. Son lancement interviendra à partir de Kasongo, juste à côté des zones de santé concernées.

Il y a sept zones de santé voisines au tour du cas de poliomyélite confirmé:

Kasongo

Samba

Kibombo

Kunda

Salamabila

Kabambare

Lusangi.

Ces entités vont donc commencer et les autres ont va continuer avec les JNV (Journées nationales de vaccination) à la fin de ce mois, a poursuivi Faustin Bekonda. Il appelle la communauté locale faire vacciner les enfants puisque ces derniers n'ont pas encore recu de vaccin antipoliomyélite.

"On doit vacciner tous les enfants pour se protéger contre la polio puisqu'il n'y a pas un traitement curatif", insiste Faustin Bekonda.