Congo-Kinshasa: Le gouverneur du Kongo-Central interpellé à l'assemblée provinciale

Le gouverneur Grâce Nkuanga Masuangi Bilolo devra s'expliquer devant les élus provinciaux du Kongo-Central sur la politique générale de son gouvernement. C'est ce qu'a décidé vendredi 31 octobre la plénière de l'assemblée provinciale, qui a voté pour la recevabilité de la motion d'interpellation, initiée par l'élu de Madimba, Cerlain Gonda.

Cette motion porte sur la mise en oeuvre de la politique générale du gouvernement provincial et sur plusieurs points jugés préoccupants. Il s'agit notamment de la gestion financière, de projets d'infrastructures et de la transparence dans les recettes pétrolières et minières du Kongo-Central.

Dans sa correspondance portant motion d'interpellation, le député Cerlain Gonda demande également des éclaircissements sur plusieurs dossiers :

la gestion de l'emprunt provincial de 20 millions de dollars

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

la rétrocession des recettes

les exonérations fiscales

l'arrêt de certains chantiers publics, notamment les stades Lumumba de Matadi, Mfuki d'Inkisi, Socol de Boma, le marché urbain de Matadi, communément appelé « Marché Sud ».

À l'issue de cette plénière, le bureau de l'assemblée provinciale a décidé de notifier le gouverneur afin qu'il se présente dans un délai de huit jours pour répondre aux préoccupations des élus.

Il s'agit de la deuxième plénière présidée par le nouveau président du bureau de l'assemblée provinciale du Kongo-Central, depuis son installation en début du mois d'octobre.