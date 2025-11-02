Congo-Kinshasa: Kinshasa veut la réouverture de l'aéroport de Goma 'sous coordination des institutions nationales'

1 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La réouverture de l'aéroport de Goma se fera uniquement pour des vols humanitaires sous la coordination des institutions nationales. C'est ce qu'a affirmé le Gouvernement congolais au cours du Conseil des ministres dirigé par la Première ministre Judith Suminwa vendredi 31 octobre à Kinshasa.

"La réouverture de l'aéroport de Goma présentée comme une priorité humanitaire stratégique devrait s'effectuer dans un cadre sécurisé et coordonné sous autorité des institutions nationales afin d'assurer la continuité de la chaine humanitaire et la protection des civils", a déclaré Patrick Muyaya, porte-parole du Gouvernement, lisant le compte-rendu du conseil.

Les ministres des Affaires étrangères et des Affaires sociales, chacune en ce qui la concerne, sont ainsi chargées de "maintenir une coordination étroite et soutenue avec les acteurs humanitaires afin de préserver les voies d'accès et d'assurer la continuité de l'aide essentielle y compris dans les zones où la présence de l'Etat demeure limitée".

Judith Suminwa a de même demandé au ministre des Transports de suivre de près la question de la réouverture de l'aéroport de Goma, strictement pour des besoins de vols humanitaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Kinshasa réagit ainsi après l'annonce faite jeudi par le Président français Emanuel Macron de la réouverture imminente de cet aéroport, fermé depuis la prise de la ville de Goma par les rebelles de l'AFC-M23 en janvier dernier.

Emmanuel Macron s'exprimait ainsi lors de la Conférence internationale pour la paix et la prospérité dans la région des Grands lacs, organisée en partenariat avec le Togo à Paris.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.