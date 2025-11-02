Congo-Kinshasa: Kinshasa veut la réouverture de l'aéroport de Goma 'sous coordination des institutions nationales'

La réouverture de l'aéroport de Goma se fera uniquement pour des vols humanitaires sous la coordination des institutions nationales. C'est ce qu'a affirmé le Gouvernement congolais au cours du Conseil des ministres dirigé par la Première ministre Judith Suminwa vendredi 31 octobre à Kinshasa.

"La réouverture de l'aéroport de Goma présentée comme une priorité humanitaire stratégique devrait s'effectuer dans un cadre sécurisé et coordonné sous autorité des institutions nationales afin d'assurer la continuité de la chaine humanitaire et la protection des civils", a déclaré Patrick Muyaya, porte-parole du Gouvernement, lisant le compte-rendu du conseil.

Les ministres des Affaires étrangères et des Affaires sociales, chacune en ce qui la concerne, sont ainsi chargées de "maintenir une coordination étroite et soutenue avec les acteurs humanitaires afin de préserver les voies d'accès et d'assurer la continuité de l'aide essentielle y compris dans les zones où la présence de l'Etat demeure limitée".

Judith Suminwa a de même demandé au ministre des Transports de suivre de près la question de la réouverture de l'aéroport de Goma, strictement pour des besoins de vols humanitaires.

Kinshasa réagit ainsi après l'annonce faite jeudi par le Président français Emanuel Macron de la réouverture imminente de cet aéroport, fermé depuis la prise de la ville de Goma par les rebelles de l'AFC-M23 en janvier dernier.

Emmanuel Macron s'exprimait ainsi lors de la Conférence internationale pour la paix et la prospérité dans la région des Grands lacs, organisée en partenariat avec le Togo à Paris.