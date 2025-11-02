Congo-Kinshasa: Le IXe Forum Indaba appelle à une forte participation de communautés locales

La 9ème édition de l'Alternative Mining Indaba/RDC s'est clôturée vendredi 31 octobre 2025 à Lubumbashi (Haut-Katanga). Pendant trois jours, plus de deux cents personnes ont participé à cette conférence, qui a mis l'accent sur la participation de la société civile et des communautés impactées par les activités minières.

L'objectif a été de faire des communautés locales, les premières bénéficiaires de l'exploitation minière et de les associés dans tous les processus du travail minier.

Au cours de cette conférence, les discussions ont été axées sur les impacts socioéconomiques de l'exploitation minière et sur le développement inclusif du pays, en tenant compte des communautés locales. Il a été question de chercher à concilier l'exploitation minière avec les attentes des communautés locales.

Donat Savu, représentant de Afrewach/Kolwezi, revient sur quelques problèmes causés par les activités minières sur les communautés à Kolwezi:

"Il y a beaucoup des communautés qui sont sous la menace de la délocalisation. Je peux citer Chabula par l'entreprise COMMUS. C'est une histoire qui date d'il y a trois ans. Il y a Musonoi, qui est menacé dans sa partie Oshwe, où il y a des maisons qui sont grandement fissurées les gens y vivent et même le sol est fissuré. Il y a les autres communautés qui seront impactées par la compagnie minière de Tondo, qui sont aussi sous le coup d'être délocalisés".

Du côté de Lualaba au village à Mulondo, selon lui, les gens ont vu seulement « leurs champs être encerclés et puis ils ne savent pas qui va les délocaliser ».

La 10ème édition de l'Alternative Mining Indaba est prévue pour l'année prochaine.