Botswana: L'inflation au Botswana grimpe à 3,7 % en raison de la hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires

L'inflation au Botswana s'est accélérée pour atteindre 3,7 % en septembre, son niveau le plus élevé depuis plus d'un an, selon les nouvelles données de Statistics Botswana.

Le taux est passé de 1,4 % en août à 1,4 % en août, principalement en raison de la hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires suite à l'affaiblissement de la pula après les ajustements de taux de change de juillet.

L'inflation des denrées alimentaires a atteint 5,4 % en septembre, contre 5 % en août, ce qui accroît la pression sur le budget des ménages.

Les prix des carburants ont augmenté en moyenne de 1,60 pence par litre, tandis que les coûts des denrées alimentaires ont continué à augmenter, les producteurs et les détaillants ayant ajusté leurs prix tout au long de la chaîne d'approvisionnement. L'inflation des denrées alimentaires a atteint 5,4 % en septembre, contre 5 % en août, augmentant la pression sur les budgets des ménages.

En réaction, la Banque du Botswana a relevé ses prévisions d'inflation pour 2024 à une moyenne de 3,5 %, contre 2,7 % auparavant. La banque centrale prévoit que l'inflation pourrait temporairement dépasser 6 % à la mi-2026 avant de se calmer. Cependant, l'économiste Keith Jefferis a averti que la faiblesse de la pula pourrait avoir un effet plus profond, poussant potentiellement l'inflation entre 8 et 9 % l'année prochaine.

Points clés à retenir

Le dernier pic d'inflation au Botswana reflète l'exposition croissante du pays aux chocs des devises et des prix à l'importation, la dépréciation de la pula se répercutant directement sur l'augmentation des coûts des carburants et des denrées alimentaires. Bien que l'inflation reste dans la fourchette cible à moyen terme de la Banque du Botswana (3 %-6 %), la récente flambée souligne la fragilité de la stabilité des prix dans un contexte de pressions extérieures. L'augmentation du coût de la vie menace d'éroder le pouvoir d'achat des ménages, en particulier des consommateurs à faible revenu, et pourrait ralentir la croissance de la consommation.

Les analystes estiment que la gestion du taux de change sera essentielle dans les mois à venir, car une nouvelle faiblesse du pula rendrait les importations plus coûteuses et prolongerait les pressions inflationnistes. La banque centrale est confrontée à un équilibre délicat : un resserrement trop précoce de la politique risque de freiner la croissance, tandis qu'une position plus souple pourrait consolider les hausses de prix. L'inflation étant désormais orientée à la hausse, les responsables politiques du Botswana pourraient être amenés à réévaluer leur monnaie et leur cadre de tarification des carburants afin de protéger l'économie contre de nouvelles pressions liées au coût de la vie.