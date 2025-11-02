Malawi: La bourse du Malawi est la plus performante d'Afrique après une hausse de 76 % au troisième trimestre

Le Malawi Stock Exchange (MSE) a poursuivi sa remontée record en 2025, l'indice Malawi All Share Index (MASI) ayant grimpé de 75,56 % au troisième trimestre pour atteindre 579 213 points, contre 329 922.

L'indice a gagné 236,7 % depuis janvier, tant en kwacha qu'en dollar américain, ce qui en fait l'un des marchés boursiers les plus performants au monde.

Toutes les sociétés cotées ont clôturé le trimestre en hausse, avec en tête National Investment Trust (+327,8%), Standard Bank Malawi (+174,6%) et NICO Holdings (+101,1%).

Selon le rapport de marché du troisième trimestre du MSE, l'indice a gagné 236,7 % depuis janvier, tant en kwacha qu'en dollar américain, ce qui en fait l'un des marchés boursiers les plus performants au monde.

La capitalisation boursière a presque doublé, passant de 17,96 billions MK à 31,53 billions MK (environ 18,2 milliards de dollars), portant le ratio capitalisation boursière/PIB à 127,3 % - un niveau rarement atteint sur les marchés africains. La valeur des transactions a augmenté de 289 % en glissement annuel pour atteindre 113,3 milliards de MK (≈65,4 millions de dollars), tandis que le nombre total de transactions a triplé pour atteindre 14 056.

Toutes les sociétés cotées ont clôturé le trimestre en hausse, avec en tête National Investment Trust (+327,8 %), Standard Bank Malawi (+174,6 %) et NICO Holdings (+101,1 %). Un fractionnement d'actions en juillet par Standard Bank Malawi a également stimulé la liquidité.

Points clés à retenir

Les excellentes performances du MSE au troisième trimestre soulignent la confiance croissante des investisseurs dans les marchés financiers du Malawi, grâce à la solidité des bénéfices des entreprises, à la forte liquidité et au nombre limité de canaux d'investissement alternatifs dans un contexte d'inflation à deux chiffres. La reprise a été généralisée, tous les secteurs et toutes les actions affichant des gains, ce qui est rare, même parmi les marchés frontières. L'augmentation de l'activité commerciale, combinée à un ratio de 127 % entre la capitalisation boursière et le PIB, met en évidence l'approfondissement de la participation au marché et le rôle croissant des actions dans la création de richesses au niveau national. Les analystes attribuent une partie de cette dynamique à l'augmentation des investissements institutionnels et à la bonne performance des banques, soutenues par des réformes de la politique monétaire et de la transparence financière. Toutefois, des inquiétudes subsistent quant à la surchauffe des valorisations et à la faible activité sur le marché obligataire, où les émissions gouvernementales ont dominé. Si les tendances actuelles se poursuivent, le MSE pourrait clôturer l'année 2025 en tant que bourse la plus performante d'Afrique pour la deuxième année consécutive, ce qui renforcerait la position du Malawi en tant que destination d'investissement de premier plan.