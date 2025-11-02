Ghana/Sénégal: La dépouille de Cheikh Touré est arrivée à Dakar

La dépouille de Cheikh Touré est arrivée ce samedi à 17 heures à l'aéroport international Blaise Diagne.

Le jeune gardien de but de 17 ans, originaire de Yeumbeul et pensionnaire de l'académie Esprit Foot, a perdu la vie au Ghana dans des circonstances tragiques, après avoir quitté le Sénégal pour ce qu'il croyait être une opportunité sportive.

Séduit par la promesse de tests dans un club de Kumasi, Cheikh avait demandé à sa mère de lui envoyer de l'argent pour financer son déplacement et sa participation. Ce qui devait être le début d'un rêve s'est mué en cauchemar : les contacts ont été coupés, puis la famille a reçu de troublants messages annonçant un accident. Les images qui ont suivi ont révélé une réalité bien plus atroce, laissant présager des violences avant sa mort.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a confirmé le décès, évoquant une affaire d'escroquerie ayant mal tourné. L'Ambassade du Sénégal à Accra a dépêché une équipe à Kumasi pour suivre l'enquête et organiser le rapatriement du corps.