Soudan: Le représentant permanent à Genève informe le haut-commissariat aux droits de l'homme et plusieurs organisations internationales des atrocités commises par la milice terroriste à El-Fashir et à Bara

1 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

- Dans le cadre des démarches entreprises par la Mission permanente du Soudan à Genève pour informer sur les atrocités commises par la milice rebelle dans la ville d'El-Fashir, le représentant permanent l'ambassadeur Hassan Hamid Hassan, a donné un exposé à la Haute-Commissaire adjointe aux droits de l'homme, Dr Nada Al-Nashif, et à ses principaux collaborateurs du Département de l'Afrique et du Soudan, au siège du Haut-Commissariat.

L'ambassadeur a présenté en détail les crimes atroces perpétrés par la milice terroriste depuis le 26 octobre courant à El-Fashir et dans ses environs, soulignant que la passivité de la communauté internationale face à la milice depuis le début de sa rébellion, ainsi que le silence à l'égard des Émirats arabes unis qui la soutiennent en lui fournissant armes, équipements militaires et mercenaires, ont donné à cette milice le feu vert pour commettre toutes ces atrocités.

Il a également exposé les exécutions ciblées de civils sur des bases ethniques, notamment les massacres de patients, d'accompagnateurs et de personnels médicaux à l'hôpital saoudien de maternité d'El-Fashir. L'ambassadeur a en outre décrit en détail des atrocités similaires perpétrées par la milice dans la ville de Bara, précisant qu'il s'agit du même mode opératoire appliqué dans toutes les villes qu'elle a envahies, rappelant que ce qui se déroule actuellement à El-Fashir reproduit le scénario déjà exécuté par la milice à Geneina, à Khartoum et dans l'État d'Al-Gazeira.

Il convient de noter que les réunions d'information tenues par la Mission à Genève ont également concerné la Rapporteuse spéciale sur la violence à l'égard des femmes, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), la Délégation de l'Union européenne à Genève et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR).

