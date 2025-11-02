Soudan: Le ministre de la culture reçoit les condoléances de l'ambassadeur de russie pour les victimes de Bara et d'El-Fashir

1 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Port-Soudan, 1er Nov.2025 (SUNA) - Le ministre de la culture, de l'information et du tourisme, M. Khalid Al-Eaysir, a rencontré aujourd'hui dans son bureau l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Soudan, M. Andrey Tchernovol.

L'ambassadeur russe a présenté ses sincères condoléances au peuple soudanais pour la perte de vies humaines causée par les crimes commis par la milice contre les civils à Bara et à El-Fashir.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer les relations entre le Soudan et la Russie dans les domaines de la culture, de l'information et du tourisme.

L'ambassadeur a également reçu la vision convenue précédemment pour le partenariat entre les deux pays dans ces domaines.

Par ailleurs l'ambassadeur a indiqué qu'une mission archéologique se rendra prochainement au Soudan pour restaurer les sites archéologiques et les musées détruits par la milice, réaffirmant le soutien de son pays au Soudan dans tous les secteurs et sur la scène internationale.

