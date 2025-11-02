Soudan: Lancement du projet « Camp Qatar Al-Khair » pour soutenir les déplacés d'El-Fashir

- Qatar Charity a annoncé aujourd'hui la création et l'exploitation du « Camp Qatar Al-Khair » pour accueillir, nourrir et fournir de l'eau potable aux déplacés d'El-Fashir dans la région d'Al-Dabba, avec des services de santé et d'éducation pendant trois mois, grâce au généreux soutien du fond de Development du Qayar dans le cadre de l'aide qatarie.

Le wali par intérim d'Al-Shamaliya, M. Osman Ahmed Osman, a salué la rapidité et l'efficacité de l'intervention de Qatar Charity pour atténuer les souffrances humanitaires et a souligné que l'aide alimentaire, sanitaire et d'hébergement contribue à absorber le choc initial pour les déplacés.

La ministre des Affaires sociales d'Al-Shamaliya, Mme Manal Makawi, a rappelé que Qatar Charity a été l'un des premiers soutiens du peuple soudanais, restant toujours proactive dans ses interventions.

Le directeur par intérim du bureau de Qatar Charity au Soudan, M. Tarek Mohieddin, a indiqué que les équipes de terrain ont déjà commencé la mise en place du camp et la distribution des besoins urgents, incluant paniers alimentaires, tentes, matelas, couvertures et kits d'hygiène familiale.

Le programme prévoit également, pour les trois prochains mois, la distribution de milliers de paniers alimentaires, un repas quotidien pour chaque déplacé, des kits d'hébergement et de cuisine, la mise en place de cliniques mobiles, l'accès à l'eau potable et la création d'une école temporaire.