Congo-Kinshasa: Sept présumés contrefacteurs de Lubumbashi présentés à l'autorité provinciale

La Police nationale congolaise a présenté, vendredi 31 octobre à Lubumbashi, sept individus soupçonnés de contrefaçon d'imprimés de valeur. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Shula.

Selon les autorités policières, ces personnes seraient impliquées dans la falsification de documents officiels liés aux provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Elles ont été appréhendées dans une bureautique de Lubumbashi, en pleine activité de reproduction frauduleuse de divers documents, notamment des vignettes, des cartes roses et des taxes de numérisation des taxis.

Un autre groupe, intercepté à Likasi, détenait des faux bons de péage du Haut-Katanga et du Lualaba, ainsi que des imprimés de la Commission nationale de prévention routière (CNPR).

Devant les autorités, l'un des présumés contrefacteurs a tenté de se justifier : « Je ne fais qu'imprimer les documents que des agents du service de transport m'apportent », a-t-il déclaré.

Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Shula a dénoncé le manque à gagner que représente cette fraude pour les finances publiques et a annoncé que les suspects seront remis à la justice pour répondre de leurs actes.