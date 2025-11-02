Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'Alliance Virunga multiplie les projets communautaires autour du parc

1 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)
Par Ph/ Bernardin Nyangi"

Dans la partie nord de la province du Nord-Kivu, l'Alliance Virunga intensifie ses projets communautaires pour améliorer les conditions de vie des populations riveraines du Parc national des Virunga, tout en oeuvrant à la protection de l'environnement. Ces initiatives couvrent plusieurs secteurs clés : énergie hydroélectrique, agriculture, santé et éducation.

Grâce à Virunga Energies, branche spécialisée de l'Alliance, plusieurs villages de Rutshuru, Beni et Lubero bénéficient désormais d'un accès à l'électricité. Des micro-centrales hydroélectriques alimentent les habitations, les écoles et les petits commerces, favorisant ainsi la création d'emplois et la relance économique locale. Pour les responsables du projet, ces installations ne se limitent pas à fournir du courant : elles soutiennent les petites entreprises, réduisent la dépendance au charbon de bois et contribuent à la lutte contre la déforestation.

L'Alliance Virunga appuie également l'agriculture durable. Dans le territoire de Lubero, des coopératives agricoles reçoivent des formations, des équipements modernes et un meilleur accès aux marchés. L'objectif est d'accroître la productivité tout en renforçant la sécurité alimentaire et la résilience écologique.

À travers ces actions, l'Alliance ambitionne de bâtir une économie verte, capable de générer des emplois pour les jeunes et de consolider la stabilité dans une région marquée par des décennies de conflits.

Cependant, les responsables de l'organisation reconnaissent que l'insécurité persistante, les attaques de groupes armés et la pauvreté entravent parfois la pleine réalisation de ces projets.

