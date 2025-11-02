Congo-Kinshasa: Trois jeunes abattus à Bunia, leurs familles réclament justice

1 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Trois jeunes hommes bien connus à Bunia (Ituri) ont été tués samedi 31 octobre par des hommes armés non identifiés au village de Tcheki, situé à six kilomètres du centre-ville. Selon des sources sécuritaires, les victimes revenaient d'un carré minier exploité par des expatriés chinois et se rendaient à motos vers Bunia lorsqu'elles sont tombées dans une embuscade.

Les assaillants ont ouvert le feu à bout portant, avant d'emporter tous les biens de valeur retrouvés sur les victimes. Plus de deux heures après les faits, leurs corps ligotés ont été découverts dans la brousse par un groupe de jeunes partis à leur recherche. Une vidéo de la scène, devenue virale sur les réseaux sociaux, a choqué la population locale.

Dès l'annonce du drame, des taximen et des membres des familles des victimes se sont rendus sur les lieux pour récupérer les corps et les ramener à Bunia. Ce transfert a provoqué des mouvements de colère dans la ville pendant plusieurs heures.

La police affirme avoir ouvert une enquête et appelle à la collaboration de tous pour identifier les auteurs de ce triple meurtre. « Nous comptons sur la population pour nous aider à mettre la main sur les responsables », a déclaré le commandant urbain de la PNC, le commissaire supérieur Gérard Abeli Mwangu.

Les familles des victimes exigent une enquête approfondie et transparente, afin que les responsables soient traduits en justice et répondent de leurs actes.

