Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi au Caire pour renforcer la coopération militaire avec l'Égypte

Après sa participation à la Conférence de Paris sur la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au Caire ce vendredi 31 octobre, pour un échange bilatéral avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Selon la Présidence de la RDC, la rencontre, qui s'est tenue au Palais présidentiel Al-Ittihadiya, a duré une trentaine de minutes. Les deux chefs d'État ont évoqué les relations bilatérales, notamment les accords de coopération militaire. Dès son premier mandat, le président Tshisekedi avait relancé les travaux de la commission mixte RDC-République arabe d'Égypte.

Le lendemain, samedi 1er novembre, le Président congolais a pris part à l'inauguration du Grand Musée d'Égypte (GME), aux côtés d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. Présenté comme le plus grand musée archéologique au monde dédié à une seule civilisation, le GME incarne l'ambition culturelle de l'Égypte et les défis surmontés pour valoriser son patrimoine antique.

Lancé en 2002, ce projet monumental vise à redéfinir les standards de conservation et de mise en valeur du patrimoine pharaonique. Le musée abrite 12 galeries d'expositions permanentes, un espace consacré à l'intégralité de la collection de Toutankhamon, des laboratoires de restauration ultramodernes, un musée pour enfants, un espace dédié aux barques solaires du roi Khéops, un centre de conférences, ainsi que des zones commerciales et éducatives.

La délégation congolaise comprend notamment la ministre de la Culture Yolande Elebe, le directeur de cabinet adjoint du Chef de l'État Olivier Mondonge, et le conseiller principal à la Culture Théo Tshilumba.