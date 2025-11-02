Congo-Kinshasa: La plénière de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental reportée sine die - le président convoqué à Kinshasa

La plénière prévue ce vendredi à l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental a été reportée sine die, à la suite d'un télégramme du vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, convoquant à Kinshasa, toute affaire cessante, le président de ladite assemblée.

Cette séance devait être consacrée à l'examen d'une motion de défiance contre le gouverneur de province. Sept députés provinciaux l'accusent de détournement de trois millions de dollars américains, transférés par Kinshasa pour financer des projets à impact visible dans le Kasaï-Oriental.

La plénière devait également aborder une autre controverse : des députés non-signataires de la motion réclament le limogeage de quatre membres du bureau de l'assemblée ayant soutenu la démarche contre le gouverneur. Ces élus jugent la motion sans objet, estimant que la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée sur le dossier en septembre dernier.

La tension était palpable dès la veille. Jeudi soir, un groupe de manifestants en colère a vandalisé les bâtiments de l'assemblée provinciale pour dénoncer cette nouvelle motion de défiance, toujours liée au détournement présumé des 3 millions USD.

Dans un communiqué publié jeudi, la fédération locale de l'UDPS à Mbuji-Mayi a appelé ses membres à une marche ce vendredi 31 octobre, avec pour point de chute l'Assemblée provinciale, afin d'exiger le retrait de la motion contre le gouverneur.

Les députés signataires de la motion affirment, pour leur part, vivre dans un climat d'insécurité persistante.