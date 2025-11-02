Gabon: Installation de la nouvelle Directrice Générale du CNOU

Ce mercredi 29 octobre 2025, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Dr Simplice Désiré Mamboula, a procédé à l'installation officielle de Madame Zora Kassa Épse Nzigou, nommée Directrice Générale du Centre National des OEuvres Universitaires (CNOU), à la faveur du Conseil des Ministres du 20 octobre 2025.

La cérémonie s'est tenue au siège du CNOU, sis à Libreville dans le 5eme arrondissement, en présence de plusieurs personnalités du monde académique et administratif.

Madame Zora Kassa Épse Nzigou succède au Colonel Barry Aliou Mbia Kombe, salué pour son engagement et son sens du devoir au service du bien-être estudiantin.

À travers cette nomination, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, réaffirme sa volonté de renforcer la gouvernance, la transparence et la performance dans la gestion des oeuvres universitaires, piliers essentiels de l'épanouissement et de la réussite de la jeunesse gabonaise.