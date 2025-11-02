Gabon: La consécration d'une vision royale devenue référence internationale

La récente résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies sur la question du Sahara marocain marque une étape décisive dans l'histoire de ce dossier. Elle ne fait pas qu'entériner une position marocaine défendue depuis des années : elle consacre, au niveau international, la pertinence d'une stratégie longuement pensée et assumée au plus haut sommet de l'État marocain.

Au coeur de cette reconnaissance internationale, une constante : la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont la ligne diplomatique, patiemment construite, a su transformer un conflit gelé en un modèle de solution politique durable.

Depuis le début de son règne, le Souverain marocain n'a cessé de faire valoir une démarche à contre-courant des logiques d'affrontement et de gesticulation. Loin des effets d'annonce, la diplomatie royale s'est inscrite dans le temps long, privilégiant la légalité internationale, la légitimité historique et la force tranquille du développement.

Ce choix méthodique a permis au Maroc de faire évoluer le traitement international du dossier, non plus à travers le prisme idéologique d'un conflit figé, mais dans celui d'une solution politique pragmatique, consensuelle et conforme aux réalités du terrain.

Autrefois considérée comme une option parmi d'autres, l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc en 2007 s'impose aujourd'hui comme la seule base sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à un règlement définitif.

Ce basculement diplomatique est révélateur : la communauté internationale n'a pas changé d'avis par hasard. Elle s'est progressivement alignée sur une position que le Royaume défend avec constance depuis près de deux décennies, preuve d'une stratégie cohérente, structurée... et désormais validée par les faits.

Derrière ce succès, l'on retrouve une méthode : audace dans l'orientation, patience dans l'exécution. Une combinaison que peu de dirigeants sur le continent ont su maintenir avec une telle rigueur.

Au-delà du volet diplomatique, le choix du Maroc a été de démontrer par l'action que la solution politique proposée repose sur une réalité tangible.

Dans les provinces du Sud, le développement n'est pas un slogan, mais un processus visible : investissements massifs dans les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires ; montée en puissance des énergies renouvelables, notamment avec les hubs solaires et éoliens ; essor de la pêche, de l'agro-industrie et de la logistique ; modernisation des services publics, de la santé à l'éducation et ; programmes d'inclusion sociale destinés aux jeunes et aux femmes.

Cette dynamique a fait du Sahara marocain un pôle d'attractivité économique en Afrique, transformant une zone autrefois perçue comme périphérique en un carrefour stratégique reliant le Maghreb, l'Afrique atlantique et le Sahel.

Enfin, dans un monde souvent marqué par la précipitation, le Maroc aura prouvé qu'il est encore possible de gagner par la constance, la cohérence et la maîtrise des échéances historiques.

En faisant du droit, du développement et du consensus les fondements de son action, le Souverain marocain a a démontré qu'une vision politique éclairée peut, tôt ou tard, devenir une norme mondiale.

Cette résolution onusienne n'est donc pas un aboutissement, mais la confirmation que le temps finit toujours par rejoindre la vérité lorsqu'elle s'accompagne de volonté, de méthode et de résultats.