Gabon: Jean De Dieu Moukagni Iwangou s'en est allé

1 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MT

Jean Dieu Moukagni Iwangou, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, est décédé ce samedi 1er novembre 2025 des suites d'une longue maladie, apprend-on de plusieurs sources.

Bien longtemps, l'ancien Ministre de l'Enseignement Supérieur, Jean Dieu Moukagni Iwangou n'était plus apparu en public.

Ce "grand orateur" devant le peuple, homme de lois, Magistrat hors hiérarchie, était souffrant depuis plusieurs années.

Il s'en va le jour même où de la Toussaint. Toute la Rédaction de Gabonews souhaite toutes ses condoléances à la famille éplorée.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.