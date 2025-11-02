Gabon: Jean De Dieu Moukagni Iwangou s'en est allé

Jean Dieu Moukagni Iwangou, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, est décédé ce samedi 1er novembre 2025 des suites d'une longue maladie, apprend-on de plusieurs sources.
Bien longtemps, l'ancien Ministre de l'Enseignement Supérieur, Jean Dieu Moukagni Iwangou n'était plus apparu en public.
Ce "grand orateur" devant le peuple, homme de lois, Magistrat hors hiérarchie, était souffrant depuis plusieurs années.
Il s'en va le jour même où de la Toussaint. Toute la Rédaction de Gabonews souhaite toutes ses condoléances à la famille éplorée.