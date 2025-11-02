Gabon: Participation du Chef de l'État à la messe de la Toussaint à la Chiesa di San Bernardo alle Terme

En ce jour de la solennité de la Toussaint, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement a pris part ce matin, en compagnie de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, ainsi que des membres de sa délégation, à une messe célébrée à la Chiesa di San Bernardo alle Terme (Église Saint-Bernard-aux-Thermes) à Rome.

Cette célébration eucharistique a rassemblé le corps diplomatique gabonais accrédité auprès du Saint-Siège ainsi que de nombreux fidèles venus partager ce moment de recueillement et de prière.

La messe a été présidée par Mgr Ephrem Ndjoni, Évêque de Franceville, entouré de Mgr Jean Vincent Ondo Eyene, Évêque d'Oyem et Président de la Conférence Épiscopale du Gabon, de Mgr Mathieu Madega Lebouakehan, Évêque de Mouila, ainsi que de l'Abbé Jean Davy Ndangha Mbome Ndong.

Dans une atmosphère empreinte de désir de communier, les fidèles ont prié pour la paix, la fraternité entre les peuples et la prospérité du Gabon.

Dans son homélie, Mgr Ndjoni a rappelé le sens profond de la Toussaint : un appel universel à la sainteté, à l'humilité et à la solidarité, valeurs fondamentales qui guident la vie chrétienne et inspirent la cohésion sociale.

La participation du Chef de l'État à cette célébration illustre, une fois de plus, son attachement à la foi et à l'unité du peuple gabonais.