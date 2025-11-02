Gabon: Les ministres l'Agriculture, Pêche et Eaux et Forets invités par OLAM à Kango

1 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MAE

Ce 30/10/2025 Les ministres Odette Polo épse Pandzou (Agriculture), Ntossui Allogo (Eaux et forêts), Laurence Ndong (Pêche) ont honoré de leur présence la foire agricole organisée par la société Olam palm à Kango.

À cette occasion, ils se sont rendus à Awala, une localité voisine, pour apprécier la barrière électrique installée par la société Olam palm autour de grands hectares de bananeraies.

Les populations de la localité, menacées en permanence par les éléphants, ont ainsi le sommeil paisible.

Autre aspect important, la réalisation par Olam palm du marché de la ville de Kango. Les coopératives commerçantes locales ont exprimé leur pleine satisfaction pour ces grandes réalisations.

