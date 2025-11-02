Sénégal: L'INPG et l'ESP vont former 50 techniciens en maintenance pétrolière et gazière (responsables)

Dakar, 1er nov (APS) L'institut nationale du pétrole et du gaz (INPG) et l'Ecole supérieur polytechnique (ESP) de Dakar ont lancé un programme de formation de 50 techniciens dans les spécialités de la maintenance pétrolière et gazière, dont 25 en maintenance électrique, ont déclaré les responsables des deux établissements.

Vingt-cinq autres techniciens vont être formés en maintenance mécanique des installations pétrolières et gazières, ont-ils précisé, lors de la cérémonie de lacement de ce programme, vendredi, à Dakar.

"L'objectif visé est de doter les jeunes d'une spécialisation professionnalisante de haut niveau pour répondre aux besoins en main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie pétrolière et gazière en vue de renforcer le contenu local", ont-ils précisé.

"C'est avec beaucoup de fierté que je participe au lancement du programme de licence professionnelle en maintenance mécanique électrique des installations gazières et pétrolières sous le signe de l'excellence, de la compétence et du patriotisme économique", a dit le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines Birame Soulèye Diop.

Venu présider la cérémonie de lancement de ce programme de licences professionnelles, Birame Soulèye Diop a fait noter que cette activité s'inscrit dans une "vision stratégique claire portée par les pouvoirs publics qui font du développement du capital humain un pilier de leur action pour une économie souveraine, inclusive et durable".

Il a plaidé pour une "mobilisation des intelligences, du savoir-faire et de l'ingéniosité collective pour préparer une génération de techniciens sénégalais, capables de concevoir, d'entretenir et d'optimiser les installations énergétiques les plus complexes".

"Le développement du contenu local et du capital humain sénégalais mérite toute notre attention et ces licences en maintenance mécanique et électrique ne sont pas seulement des formations mais des passerelles vers l'emploi, vers la dignité et vers l'excellence", a poursuivi Birame Souleye Diop.

Il ajouté que ces formations "répondent à un besoin réel du marché, exprimé par nos partenaires techniques et industriels qui ont besoin d'un personnel hautement qualifié pour la durabilité des projets pétroliers et gaziers".

Dr Fall Mbaye, directeur l'INPG.Dr Fall Mbaye, directeur de l'INPG a soutenu que la mise en place de ces licences a représente "un défi majeur car il s'agit d'un programme inédit au Sénégal et en Afrique".

Il a annoncé la mise en place d'un jury de sélection, ainsi qu'une plateforme numérique d'inscription pour identifier les candidats les plus qualifiés et aptes à suivre ce parcours "exigeant".

La durée de la formation est d'une année avec six mois de cours entre les campus de l'ESP et les campus de l'INPG. L'étudiant subira un stage de six mois dans des entreprises, des compagnies pétrolières, des entreprises du secteur de l'énergie, selon les incitateurs.

La formation va débuter en janvier 2026 et l'ouverture de la plateforme pour l'appel à candidatures est prévue le 17 novembre 2025.

Les profils ciblés sont les détenteurs du Brevet de technicien supérieur (BTS) et les titulaires de licences 3 dans certains domaines d'études.

"D'autres licences seront apportées dans le pipeline, telles que la licence en production pétrolière et gazière, et la licence en hygiène, sécurité et environnement au niveau des installations pétrolières et gazières. Et plus tard, nous envisageons d'ouvrir des masters dans ces domaines-là", a de son côté précisé le directeur de l'Ecole supérieure polytechnique de Dakar Falilou Mbacké Sambé.