Sénégal: Saint-Louis - Le gouverneur annonce la poursuite des opérations de retrait des épaves de véhicules sur la voie publique

Saint-Louis — Le gouverneur de la région de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall a annoncé samedi la poursuite, dans la commune éponyme, des opérations d'enlèvement des épaves de véhicules et engins abandonnés sur la voie publique.

"Le gouverneur de la région de Saint-Louis informe les populations que la présence sur la voie publique d'épaves de véhicules ou d'engins abandonnés ainsi que le stationnement irrégulier de véhicules sur les grandes artères, constituent des obstacles majeurs à un cadre de vie sain, un environnement salubre et une circulation fluide et sécurisée", lit-on dans un communiqué reçu samedi à l'APS.

Les opérations d'éradication de ces encombrements, enclenchées depuis quelques jours par les préfets, en relation avec les autorités municipales, vont se poursuivre dans les grandes villes, particulièrement dans la commune de Saint-Louis, a expliqué le texte.

Le gouverneur invite tout propriétaire d'objet ou d'engin encombrant la voie publique à procéder à son enlèvement au plus tard le vendredi 7 novembre 2025, a précisé la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Passé ce délai, l'administration procédera à une opération d'envergure de retrait desdits objets sans autre préavis, a mis en garde l'autorité.

Le gouverneur de Saint-Louis compte sur la collaboration de tous "afin que l'application de cette mesure ne souffre d'aucun manquement".