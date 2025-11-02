Sénégal: Du matériel d'une valeur de 23 millions CFA des sociétés d'assurance à la LISCA

1 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

- La Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances (FSSA) a apporté son soutien à la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) en lui offrant un lot de trois appareils médicaux d'une valeur de près de 23 millions de francs CFA, dans le cadre de la campagne de lutte contre le cancer.

Il s'agit d'un appareil d'ablation thermique, d'une caméra de coloscopie et d'un appareil de mammographie.

"La Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance s'est fortement mobilisée pour apporter son soutien à la LISCA pour participer à ce combat collectif", a déclaré Dr Makhtar Faye, directeur exécutif de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance.

Au cours d'une cérémonie de remise de ce don en présence de plusieurs acteurs de la santé, M. Faye a fait remarquer que "le cancer n'est pas une maladie de la honte".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Il faut briser le silence, les tabous et la peur. Il ne faut pas avoir peur d'aller se faire dépister ou d'aller voir un médecin", a lancé Makhtar Faye.

Dr Fatma Guenoune, présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer a magnifié les geste des assureurs, faisant remarquer un "déficit en appareils de mammographie".

"la Fédération sénégalaise des assureurs vient nous accompagner. Ce don ira dans une zone où il n'y aura pas d'appareil de mammographie pour permettre aux femmes de cette zone de pouvoir se dépister et de ne pas attendre +Octobre rose+", a-t-elle assuré.

Dr Guenoune a expliqué que cet appareil de mammographie "permet de voir des tumeurs de très petite taille pour laquelle la femme n'aura pas besoin de subir la mastectomie".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.