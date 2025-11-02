Sénégal: Du matériel d'une valeur de 23 millions CFA des sociétés d'assurance à la LISCA

- La Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances (FSSA) a apporté son soutien à la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) en lui offrant un lot de trois appareils médicaux d'une valeur de près de 23 millions de francs CFA, dans le cadre de la campagne de lutte contre le cancer.

Il s'agit d'un appareil d'ablation thermique, d'une caméra de coloscopie et d'un appareil de mammographie.

"La Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance s'est fortement mobilisée pour apporter son soutien à la LISCA pour participer à ce combat collectif", a déclaré Dr Makhtar Faye, directeur exécutif de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance.

Au cours d'une cérémonie de remise de ce don en présence de plusieurs acteurs de la santé, M. Faye a fait remarquer que "le cancer n'est pas une maladie de la honte".

"Il faut briser le silence, les tabous et la peur. Il ne faut pas avoir peur d'aller se faire dépister ou d'aller voir un médecin", a lancé Makhtar Faye.

Dr Fatma Guenoune, présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer a magnifié les geste des assureurs, faisant remarquer un "déficit en appareils de mammographie".

"la Fédération sénégalaise des assureurs vient nous accompagner. Ce don ira dans une zone où il n'y aura pas d'appareil de mammographie pour permettre aux femmes de cette zone de pouvoir se dépister et de ne pas attendre +Octobre rose+", a-t-elle assuré.

Dr Guenoune a expliqué que cet appareil de mammographie "permet de voir des tumeurs de très petite taille pour laquelle la femme n'aura pas besoin de subir la mastectomie".