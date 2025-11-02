Sénégal: Ligue 1 - TFC et l'US Gorée se neutralisent d'entrée

Rufisque — L'équipe de Teungueth FC a fait match nul vierge (0-0) contre l'US Gorée en match d'ouverture de la saison 2025-2026, samedi, au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, a constaté l'APS.

Devant un public nombreux, les Rufisquois et les insulaires ont livré un match globalement plaisant malgré l'absence d'ouverture du score.

Ce derby de la région de Dakar n'a pas enregistré beaucoup d'occasions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les deux entraîneurs Malick Daff (TFC) et Aly Male (Gorée ) ont fait preuve de prudence et n'ont pas beaucoup misé sur le jeu offensif.

Les deux techniciens ont préféré mettre en place des blocs solides au milieu et en défense. Ce qui a rendu difficile la tâche des attaquants de part et d'autre. Malgré quelques timides assauts dans les deux camps, le score est resté nul et vierge à l'issue du temps réglementaire.

Cette première journée de la Ligue 1 sénégalaise va se poursuivre dimanche avec plusieurs affiches intéressantes.

Le Jaraaf de Dakar, champion en titre, va débuter sa campagne à domicile en recevant l'ASC HLM de Dakar, au stade de Ngor.

Voici la suite du programme de la première journée de Ligue 1 :

- Casa sports-ASC Cambérène, dimanche, Stade Aline Sitoe Diatta

- Jaraaf-HLM de Dakar, dimanche, Stade municipal de Ngor

- AS Pikine-US Ouakam, dimanche, Stade Alassane Djigo

- Dakar Sacre-Coeur-Guédiawaye FC, dimanche, Stade municipal de Yoff :

- SONACOS-AJEL, dimanche, Stade Eli Manel Fall de Diourbel

- Stade de Mbour-Linguère de Saint-Louis, dimanche, Stade Caroline Faye

- Waly Daan-Génération Foot, dimanche, Stade Lat Dior de Thiès