Sénégal: Ligue des champions CAF - Camara et Bassène de RS Berkane qualifiés, huit Sénégalais en phase de groupe

Dakar — Les footballeurs sénégalais Mamadou Lamine Camara et Paul Bassène se sont qualifiés, samedi, avec leur club marocain, la RS Berkane, pour la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, portant à huit le nombre de joueurs sénégalais qualifiés pour cette édition.

La phase de groupe va débuter le 21 novembre.

La RS Berkane a battu Al Ahly Tripoli (Libye), 3-2 (score cumulé), lors des matchs aller et retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

L'avant-centre Paul Bassène et le milieu de terrain Mamadou Lamine Camara vont rejoindre six autres sénégalais déjà qualifiés.

Il s'agit d'Alassane Kanté, milieu de terrain de 24 ans du Simba SC (Tanzanie), Fallou Mendy, défenseur du FAR Rabat (Maroc), Junior Marc Mendy, défenseur de Saint Eloi Lupopo (RD Congo).

Le défenseur Ousmane Diouf, le milieu défensif Madické Kane et l'ailier droit Pape Abdou Ndiaye (Al-Hilal Omdurman du Soudan) vont aussi prendre part à la phase de groupe de la Ligue des champions africaine.

Seize équipes vont prendre part à cette phase de la compétition.

Les grands clubs africains ont tenu leur rang et se sont qualifiés pour la phase de groupes avec notamment Al Ahly d'Égypte, club le plus titré avec 12 trophées, l'Espérance de Tunis, quatre fois vainqueur de la compétition en 1994, 2011, 2018 et 2019, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, vainqueurs de la Ligue des champions en 2016, et la JS Kabylie d'Algérie, championne en 1981 et 1990.

Les phases à élimination directe sont programmées à partir du 13 mars 2026.

Le représentant sénégalais, l'ASC Jaraaf, a été éliminé dès le premier tour par le Colombe Sportive du Cameroun (0-0, 0-1).

Pyramids FC (Égypte) est le tenant du titre.

Voici la liste des 14 équipes qualifiées :

Al Ahly (Égypte), Al-Hilal Omdurman (Soudan), Esperance de Tunis (Tunisie), FAR Rabat (Maroc), JS Kabylie (Algérie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), MC Alger (Algérie), Petro (Angola), Power Dynamos (Zambie), Pyramids FC (Egypte), RS Barkane (Maroc), Rivers United (Nigeria), Simba SC (Tanzanie), Stade Malien (Mali), Saint Eloi Lupopo (RD Congo), Young Africans (Tanzanie).