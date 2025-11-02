Angola: Plus de deux mille personnes bénéficient de la campagne de dépistage du cancer du sein à Luanda

Luanda — Plus de deux mille personnes ont été prises en charge entre le 13 et le 31 du mois courant dans le cadre de la campagne de dépistage du cancer du sein, organisée par le Complexe hospitalier Pedro Maria Tonha "Pedalé", a annoncé vendredi à Luanda le directeur clinique de l'établissement, Marcos de Carvalho.

Selon le responsable, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse de bilan de l'initiative, la campagne a largement dépassé les attentes de l'organisation et a été considérée comme un véritable succès par la direction de l'hôpital, le personnel de santé et les patients.

D'après le coordinateur du service d'imagerie médicale de l'hôpital Pedalé, Celestinho Delgado, sur le total des personnes examinées, 1 321 ont bénéficié d'examens d'imagerie (mammographie et échographie), dont 70 cas suspects ont été détectés et 41 confirmés comme cancers du sein.

« Beaucoup de femmes n'ont découvert la maladie qu'à l'occasion du dépistage, ce qui démontre l'importance de ce type de campagne », a-t-il expliqué.

Il a souligné que l'objectif principal est de détecter le cancer à un stade précoce, afin de garantir une meilleure survie et une meilleure qualité des traitements.