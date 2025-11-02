Angola: Le MPLA réaffirme son soutien à la direction du Président João Lourenço

Luanda — Le Comité central du MPLA a réaffirmé, ce vendredi, son soutien inconditionnel à la direction du Président du Parti, João Lourenço, soulignant le renforcement de la gouvernance démocratique, de la justice sociale et l'amélioration des conditions de vie des familles angolaises.

Cette position ressort des délibérations issues de la 9e Session ordinaire du Comité central du MPLA, présidée par le Chef du Parti.

Dans le document final, le Parti adresse ses chaleureuses salutations au Peuple héroïque d'Angola, à l'occasion de la commémoration de l'indépendance nationale, célébrée le 11 novembre, rappelant que, « cinquante ans après l'épopée de la libération, le pays honore le courage et le sacrifice des combattants de la liberté, qui ont conquis la Patrie, défendu la souveraineté et affirmé la dignité nationale ».

Selon le communiqué final, le Comité central a exprimé son plein appui au message sur l'état de la Nation, prononcé le 15 octobre à l'Assemblée nationale, considérant que ce discours « traduit l'engagement de l'Exécutif en faveur d'un développement équilibré du pays et de la promotion du bien-être du peuple angolais ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant le processus de distinctions honorifiques dans le cadre du 50e Anniversaire de l'Indépendance nationale, notamment celles attribuées aux Signataires de l'Accord d'Alvor, le MPLA a estimé qu'il s'agissait d'un « geste de haute valeur symbolique, reflétant l'engagement de la direction nationale en faveur de l'unité et de la réconciliation entre les Angolais ».

Le Comité central a également salué la direction de João Lourenço à la tête de l'Union africaine (UA), soulignant le rôle de l'Angola dans l'organisation du 3e Sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, une initiative alignée sur l'Agenda 2063 de l'UA, visant à accélérer la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Dans le domaine social et de la santé publique, le MPLA a mis en avant l'importance des actions de sensibilisation, de prévention et de lutte contre le cancer du sein, menées dans le cadre de la campagne « Octobre Rose », appelant à la participation active des femmes et de l'ensemble de la société aux initiatives de prévention et de solidarité.

Enfin, le Comité central a reconnu et salué le dévouement patriotique des citoyens dans la consolidation de la paix, de la stabilité, et dans la construction d'une Angola toujours plus démocratique, juste, prospère et inclusive