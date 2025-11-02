Angola: Les recettes non pétrolières dépassent pour la première fois celles du pétrole en Angola

Luanda — Les recettes non pétrolières ont dépassé, pour la première fois, celles du pétrole dans le budget général de l'État (OGE) de l'Angola, a révélé vendredi à Luanda le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.

Selon le responsable, cette indication contenue dans le projet d'OGE pour 2026 marque un tournant structurel dans l'économie nationale, puisqu'elle traduit, pour la première fois, les progrès de la diversification économique du pays.

« Le secteur non pétrolier connaît une croissance significative et, selon les données les plus récentes de l'Institut national de la statistique, la production industrielle a enregistré une hausse d'environ 12 % au cours des douze derniers mois », a-t-il souligné.

S'adressant à la presse après la remise du projet du budget à l'Assemblée nationale, José de Lima Massano a annoncé, parmi les mesures fiscales prévues, des ajustements des taux de l'Impôt spécial sur la consommation (IEC) applicables aux boissons alcoolisées et aux cigarettes, dont les recettes seront affectées à l'achat de médicaments.

Il a également évoqué des exonérations d'intérêts sur les amendes fiscales en retard, ainsi qu'une exonération de l'Impôt foncier urbain pour les biens immobiliers à usage d'habitation d'une valeur allant jusqu'à 40 millions de kwanzas.