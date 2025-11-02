Angola: La présidence angolaise au Forum de la CPLP renforce la mise en oeuvre de l'Accord sur la mobilité

Luanda — L'ambassadeur de Guinée-Bissau en Angola, Apolinário de Carvalho, a déclaré vendredi que la présidence du Forum des ministres de l'Intérieur et de l'Administration interne de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP) contribuera de manière déterminante à la mise en oeuvre intégrale de l'Accord sur la mobilité dans l'espace lusophone.

Le diplomate, qui représentait le ministre de l'Intérieur bissau-guinéen et président en exercice de la CPLP, s'exprimait lors de la VIe Réunion des ministres de l'Intérieur et de l'Administration interne de la CPLP, tenue à Luanda, sous le thème :

« Les défis de la sécurité intérieure dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Accord sur la mobilité ».

Selon l'ambassadeur, cette rencontre se déroule « dans un climat de grandes attentes » quant au renforcement de la dynamique d'exécution de l'Accord sur la mobilité, signé en 2021 dans la capitale angolaise.

« Ce protocole s'avère crucial pour transformer la CPLP d'une simple communauté d'États en une véritable communauté de peuples, une aspiration nourrie depuis des décennies par les citoyens lusophones », a déclaré le diplomate.

Apolinário de Carvalho a souligné que la direction de l'Angola au sein du Forum des ministres de l'Intérieur constitue « une étape décisive dans la consolidation de la mobilité, de la sécurité et de l'intégration entre les États membres ».

« Nous devons croire qu'il est possible de relever ce défi. Je suis convaincu que la contribution de l'Angola sera déterminante pour la concrétisation de l'Accord sur la mobilité de la CPLP », a-t-il insisté.

Au nom de la présidence pro tempore de la CPLP, l'ambassadeur a réaffirmé l'engagement de la Guinée-Bissau à travailler en étroite collaboration avec l'Angola et les autres pays membres de la communauté, en vue de la poursuite des objectifs communs de coopération, de sécurité et de développement durable.